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السفير عدوان يقلِّد الفنان Mika وسام الاستحقاق من الدرجة الفضية

12
JANUARY
2021
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تكريمًا لعطاءاته الفنية ونجاحاته الدولية وتقديرًا لمساهمته في رفع صورة لبنان، منح فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الفضية للفنان العالمي اللبناني الأصل Michael Holbrook Penniman Jr. المعروف بـ Mika، وقد قلَّده إياه سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان في حفلٍ رسمي اتسم بأجواء عائلية. وقد شدَّد السفير عدوان في كلمته على أن الوسام قد مُنح لفنانٍ نجح في جمع الموسيقى والشعر والألوان في آنٍ واحد، كعربون تقديرٍ من شعبٍ بأكمله لشخص الفنان المتمسك بجذوره اللبنانية، والمتميّز بإنسانيته، وهو الذي لم يتوانَ يومًا عن تقديم المساعدة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ونوّه السفير عدوان باندفاع الفنان الذي جنَّد طاقاته بعد فاجعة الرابع من آب 2020 ، متحدياً القيود الصحية والاجتماعية المفروضة، لتنظيم حفل موسيقي افتراضي دعمًا للبنان ولعاصمته وشعبه. بدوره، أعرب الفنان Mika عن عميق تأثره بهذا التكريم الوطني الذي يشرفه كما ويشرف والديه اللذين حرصا على أن يكون للبنان موقعٌ خاصٌ في قلب ووجدان أولادهم الخمسة.

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