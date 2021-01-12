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بالتفاصيل.. إنجاز كبير لقوى الأمن!

12
JANUARY
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

"في إطار ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها. توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول التحضير لعملية نقل كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى إحدى الدول الأفريقية، عبر شحنة زيوت وشحوم سيارات.

 

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة تحرياتها، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب، ويدعى:
- (ز. ه مواليد العام 1974، لبناني الجنسية). على أثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى قوة خاصة في الشعبة، للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه.

بتاريخ 2-1-2021، وبعملية نوعية وخاطفة، تمكنت هذه القوة من توقيفه في محلة طريق المطار.

 

من خلال التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، تم تحديد موقع الشحنة المشبوهة في داخل مرفأ بيروت، حيث قامت قوة مشتركة من الطرفين بتفتيشها بتاريخ 4-1-2021، وضبطت كمية /861/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف و /812/ ألف حبة "كبتاغون" مخبأة في "براميل" شحوم للسيارات، بهدف تهريبها إلى خارج البلاد.

 

بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نسب اليه، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين".

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