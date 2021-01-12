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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021

12
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن يستمر الانقطاع بين الرئيسين عون والحريري طيلة الشهر الحالي واستبعدت قيام مسعى جدّي داخلي او خارجي لإحداث اختراق في جدار القطيعة الرئاسية. وقالت المصادر إن على اللبنانيين تحويل كل اهتمامهم نحو كورونا بدلاً من الحكومة.

 

كواليس

توقفت مصادر أوروبية أمام امتلاك إيران لزمام المبادرة السياسي عبر تحديد شهر شباط موعداً لرفع درجة تخصيب اليورانيوم والعسكري عبر المناورات المتلاحقة في منطقة الخليج. وقالت المصادر إن هذا سيجبر الأميركيين على التعامل مع الملف الإيراني كأولوية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
نُصح مرجع غير زمني بعدم استعجال أية خطوة جديدة، بانتظار جلاء المشهد الإقليمي - الدولي في غضون أقل من أسبوعين!


غمز
عادت العلاقة بين مرجع روحي ومسؤول مالي رفيع إلى الجفاء، بعد محاولة ترطيب التفاهم بينهما، قبل أكثر من شهرين.


لغز
أعادت محكمة معنية كرة النار إلى المحقق المعني، على خلفية «نصف حل» بانتظار الآتي!

 

 


نداء الوطن : خفايا

حذّر مصدر متابع من توجّه لاستغلال حالة الطوارئ الصحية في البلاد لتقييد الاعلام واستغلال الظروف لكمّ الأفواه.

 

تبيّن ان اسعار السلع الاساسية ارتفعت في الاسابيع الاخيرة بنسبة تتجاوز ٢٠٪ مع استمرار ظاهرة تخزين المواد الغذائية من كبار التجار المستفيدين من اموال الدعم، وغياب أي رقابة على اسعار السلع من الوزارة المعنية.

 

تردد أن وزير الإتصالات طلال حواط يوزّع الارقام المميزة على شخصيات شمالية بنت معه علاقة منذ توليه الوزارة، وهناك شخصان مقرّبان منه، الأول من طرابلس والآخر من دير عمار يقومان ببيع الأرقام في الشمال.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


ما علاقة رفع الدعم بتأخير التأليف؟

يقول مطلعون إنّ رفع الدعم قد يكون من أسباب تأخير التأليف لكي لا تتحمّل الحكومة الجديدة مسؤوليته.

 

فضيحة توسيع مَطمَر


يتم التداول في فضيحة توسيع مَطمَر «الزبالة» في بلدة ساحلية على مساحة 40 ألف متر إضافية من خلال إذن إستثنائي وبطريقة سرّية وتمَّ دفع 18 مليون دولار نقداً للمتعهِّد.

 

رئيس تكتل فشل في ترتيب العلاقات

لم ينجح رئيس تكتل من ترتيب العلاقات بين مسؤولَين كانا يلعبان أدواراً متناسقة في محيطه بانتظار بعض المعطيات التي دعته الى التريث.

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