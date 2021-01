عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار: انهيار وفوضى

عون ــــ الحريري: التسوية ماتت





الديار: يومٌ طويل من إذلال اللبنانيين ينتهي باعلان الاقفال التام: «المشهد» قاتمٌ

اتهاماتُ عون للحريري «بالكذب» تضرب مساعي ترميم الثقة حكومياً

اردوغان يصارح الرئيس المكلف برغبة تركيا «ملء» الفراغ السعودي!

نداء الوطن: "فيديو بعبدا" يُشعلها بين "الأزرق" و"البرتقالي"

عون: الحريري كذّاب و"ما في تأليف"

اللواء: فيديو الإهانة يتجاوز التخبط في مواجهة كورونا

الإقفال لعشرة أيام.. واللقاء الديمقراطي يحذّر من استهداف مقام الحكومة ورئاسة الأركان

البناء: فيديو مسرَّب لرئيس الجمهوريّة يفجِّر سجالاً يزيد تعقيد المشهد السياسيّ والحكوميّ

محكمة التمييز: لإكمال صوان التحقيق حتى البتّ بدعوى كفّ اليد والتنحّي / الإقفال العام مع تقييد المطار بالفحوصات والسوبرماركت والأفران بـ “الديليفيري”





النهار: طوارئ "متأخرة"... وعون يصعّد بشتم الحريري!

الجمهورية: لبنان والمنطقة: أسبوع الاحتمالات الصعبة

l'orient le jour: Bouclage total, état d’urgence sanitaire : des zones d’ombre entourent les décisions prises



the daily star: Lebanon declares 'state of emergency' to contain virus