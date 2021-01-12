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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021

12
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 الأخبار: انهيار وفوضى

عون ــــ الحريري: التسوية ماتت

 

 

الديار: يومٌ طويل من إذلال اللبنانيين ينتهي باعلان الاقفال التام: «المشهد» قاتمٌ
اتهاماتُ عون للحريري «بالكذب» تضرب مساعي ترميم الثقة حكومياً
اردوغان يصارح الرئيس المكلف برغبة تركيا «ملء» الفراغ السعودي!

 

 

 

نداء الوطن: "فيديو بعبدا" يُشعلها بين "الأزرق" و"البرتقالي"
عون: الحريري كذّاب و"ما في تأليف"

 

 

 

اللواء: فيديو الإهانة يتجاوز التخبط في مواجهة كورونا
الإقفال لعشرة أيام.. واللقاء الديمقراطي يحذّر من استهداف مقام الحكومة ورئاسة الأركان

 

 

 

البناء: فيديو مسرَّب لرئيس الجمهوريّة يفجِّر سجالاً يزيد تعقيد المشهد السياسيّ والحكوميّ
محكمة التمييز: لإكمال صوان التحقيق حتى البتّ بدعوى كفّ اليد والتنحّي / الإقفال العام مع تقييد المطار بالفحوصات والسوبرماركت والأفران بـ “الديليفيري”

 

 



النهار: طوارئ "متأخرة"... وعون يصعّد بشتم الحريري!

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان والمنطقة: أسبوع الاحتمالات الصعبة

 

 

 

 

l'orient le jour: Bouclage total, état d’urgence sanitaire : des zones d’ombre entourent les décisions prises

 

 

 


the daily star: Lebanon declares 'state of emergency' to contain virus

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