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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان





وقعنا في المحظور وصار النموذج اللبناني أسوأ نماذج تفشي جائحة كورونا بعدما أفلت هذا الوباء من السيطرة نتيجة إجراءات لم تكن بمستوى حجم الخطر وتذاكي وتحايل وتمرد المواطنين على هذه الإجراءات..

فالمستشفيات "فولت" والمشاهد المأساوية باتت متشابهة في معظم مرائبها حيث ينتظر المرضى لساعات لتلقي العلاج بينما تسعى فرق الصليب الاحمر جاهدة لإيجاد أي مستشفى يستقبل مصاب كورونا..

وبانتظار اللقاح الذي تأخر وصوله الى لبنان حتى إقرار قانون سريع للحصول عليه في أوائل شباط.

وعلى وقع تسجيل ارقام مرعبة لعدد الاصابات اليومية يدخل لبنان حال الطوارئ الصحية بدءا من الخميس المقبل وحتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي..

الإقفال العام سبقه مشهد هستيري عاشه المواطنون اليوم الذين وقفوا في طوابير أمام السوبرماركت والأفران والصيدليات وحتى محطات البنزين.

رغم حظر التجول الذي سيرافق حال الطوارئ حتى يمكن القول إن من لم يلتقط كورونا بعد سيلتقطها في هذه الطوابير..

مجلس الاعلى للدفاع اعلن سلسلة تدابير ضمن حال الطوارئ بدءا من الخميس المقبل حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي مع التشديد بالاجراءات في سبيل الزام المستشفيات الخاصة استحداث اسرة عناية فائقة خاصة بكورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية مع الحد من حركة المسافرين .

اما الاستثناءات فحددت بمواقيت معينة وفق الاختصاصات، فهل سيتحايل المواطن كالعادة على مقررات مجلس الدفاع الاعلى ام ستكون التدابير مشددة فنصل الى النتائج المرجوة للحد من انتشار هذه الجائحة واراحة القطاع الطبي.







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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





أمام رحيل مسعود الأشقر، تسقط سائر العناوين، ليصبح هو العنوان الوحيد: مسعود الإنسان، مسعود المقاوم، ومسعود المناضل السياسي.

مسعود الإنسان، من ثماره تعرفونه، ومن كلام خصومه عنه قبل الأصدقاء والمحبين، تدركون مساره، وفي أحياء الأشرفية والصيفي والمدور والرميل تسمعون وقع أقدامه زائرا مطمئنا، فرحا مع الفارحين، وحزينا مع المحزونين، ومساعدا مع المحتاجين.

مسعود المقاوم، خبطة قدمه عالأرض هدارة، من الأشرفية عام 1978 إلى بعبدا عامي 1989 و1990، وما بينهما من خطوط تماس بين لبنان الحرية ولبنان الاحتلال… لبنان الكرامة ولبنان الإذلال… حكايات بطولة ترويها الدماء، وتأبى أن تلوثها ارتكابات وممارسات طبعت مرحلة مصيرية بأخطاء كبيرة.

مسعود المناضل السياسي، الذي لم تجعل منه السياسة لاهثا إلا خلف الخدمة العامة، وفي سبيل استعادة التمثيل المسلوب والحقوق المنهوبة لأبناء منطقة ووطن.

رحل مسعود الأشقر، لكن يبقى الإنسان والمقاوم والنضال السياسي الذي سيكمله اللبنانيون الصادقون، الذين لا يستسلمون… لا أمام الأوبئة المتفشية، ولا في مواجهة الأزمات السياسية المستعصية، كتلك التي يعيشها لبنان اليوم، وسينتصر عليها غدا، تماما كما انتصر مسعود ورفاقه الأبطال على كل احتلال.

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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"





ألا وان المحظور قد وقع باخفاق رسمي وشعبي في مواجهة كورونا. لا داع لاستحضار النموذج الايطالي، فالمشهد على ابواب المستشفيات ينبئ بالنموذج الاسوأ، لا اسرة بانتظار شفاء مرضى أو وفاة شاغليها، وذو حظوة من يجد مكانا في قسم الطوارىء لا في وحدة العناية المركزة. وحتى لا نتحول دولة فاشلة بامتياز على المستويين الرسمي والشعبي كان النداء الاخير. دعوة من الرئيس عون لاعلان حالة طوارىء صحية لمواجهة تمدد كورونا، ورئيس الحكومة حسان دياب يتحدث عن واقع صحي مخيف بعدما افلت الوباء من السيطرة بسبب طرفي الازمة: عناد الناس، وتهاون في فرض تطبيق القانون.



فكان لا بد من ادخال الجيش على الخط بعد فشل الاجهزة المعنية في الاغلاقات السابقة. فهل ستنجح المؤسسة العسكرية في مهمتها، بين قطاع صحي ومستشفيات ترفع الصوت عاليا لانقاذ ما تبقى قبل الانهيار وبين قطاعات اقتصادية لا تنفك تصرخ من تداعيات أزمة تكاد تقضي على ما تبقى من بنيان اقتصادي، وبين مواطنين تطبعوا على الاخلال بالنظام العام.



والى ان تبدأ الصرامة في تطبيق الاجراءات كان اللافت تهافت الناس على كورونا، فطوابير طويلة على شراء المواد الغذائية لم تراع ادنى الشروط الصحية، مع العلم أن نقابة المستوردين طمأنت أن المخزون يكفي لشهرين، ولا داع للهلع، عبارة ربما تليق فقط بسكان مدينة ووهان الصينية، البؤرة الاولى لانتشار الفيروس قبل نحو عام، المدينة احتفلت بذكرى مرور سنة والحياة تعود الى طبيعتها بفعل وعي شعبي وتشدد في فرض الاغلاق.







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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"





في زمن أنصاف الحقائق التي تقال بلا دليل وأنصاف المسؤوليات التي ترمى في غير مواضعهاخرج من يعلق أزمة لبنان وتعثر الاصلاح ومحاربة الفساد على شماعة الميثاق والدستور الذي لم ينفذ.



ولمن دق الباب هاك الجواب على متن بيان المكتب السياسي لحركة أمل : المجلس النيابي قام بواجبه كاملا وأقر اكثر من 55 قانونا اصلاحيا لو طبق معظمها لما وصلت الأمور الى ما وصلت اليه اليوم ولمزيد من المعلومات يمكن الإتصال بكتلة التنمية والتحرير ورئيسها بسبب الدور الأساسي لهما في هذا المجال.



ولمن لا يعمل سوى بالنق: المجلس النيابي لا يسأل عن عدم العمل بقانون الدولار الطالبي

ولمن لا يثبت على موقف :المجلس النيابي لا يسأل عن عدم تثبيت مأموري الاحراج ومتطوعي الدفاع المدني ورجال الاطفاء والناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومعروف من وقف حائلا دون إنصاف هؤلاء.

ولمن أصيب بالتوتر: المجلس النيابي لا يسأل عن موضوع الكهرباء وعرقلة تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع الذي تسبب بتكبيد خزينة الدولة اكثر من نصف الدين العام ولو عينت هذه الهيئة قبل أربع عشرة سنة من الآن لما كان احد توجه “باتهامه او إتهام غيره”.

ويبقى السؤال الاساس: لماذا لا تشكل حكومة مهمة قادرة وبأسرع وقت.

يا طارق الباب لبنان لا يحتاج الى تجييش طائفي او مذهبي لبنان يحتاج في هذه المرحلة الى شد العصب الوطني والاقلاع عن سياسة الاختباء وراء هواجس غير موجودة الا في مخيلة البعض… لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه…راجعوا مقدمة الدستور.

وإلى مقدمة الإهتمام تصدرت الازمة الصحية والوباء القاتل الإهتمامات الرسمية والشعبية بعدما فقد كل الإستيعاب في غرف العناية الفائقة ولم تتوفر قدرة الإستيعاب المطلوبة لدى الناس من خطورة الفيروس في ظل بحث جدي ولو متأخر أنتج قرارا في المجلس الأعلى للدفاع بإعلان حال طوارىء صحية من الرابع عشر من الشهر الجاري حتى الخامس والعشرين منه.







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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





بالإذن من كورونا، إستجد هذا المساء تطور رئاسي يستحق تقديمه على ما عداه.

كان يقال : " وراء الأكمة ما وراءها "

اليوم يقال : " وراء الكمامة ما وراءها "

الكمامة الرئاسية لم تستطع إخفاء ما قاله الرئيس عن الرئيس المكلف ، وصفه بالكذب وبأنه لم يقدم له أي تشكيلة ، وأن لا تأليف للحكومة ...

ما قاله رئيس الجمهورية اليوم ، من واء الكمامة ، قاله رئيس التيار الوطني الحر أمس من دون كمامة ، ليكتمل مشهد هجمة الرئاسة والتيار على الرئيس المكلف ، فهل هناك قرار ب ONE WAY TICKET كما حصل سابقا ؟

هذه المرة الوضع مختلف ، فسعد الحريري رئيس مكلف، وإذا لم يعتذر عن عدم التأليف ، فإنه يبقى رئيسا مكلفا إلى ما شاء الله ، ويبقى حسان دياب رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إلى ما شاء الله ... ما يعني ان البلد دخل عمليا في مأزق غير مسبوق .

يأتي هذا المأزق في ظل أسوأ أزمة صحية تمر بها البلاد.

وفي ظل اجراءات اتخذها المجلس الأعلى أبرزها :

إجراءات للمسافرين الواصلين من مدن بغداد ، اسطنبول، أضنة ، القاهرة ، أديس أبابا .

تفاصيل عن المستثنين من منع التجول .

إقفال الوزارات الإدارات العامة ، مع الكثير من الاستثناءات ، كما إقفال المدارس والجامعات والكازينو .

هذا بعض ما صدر أما تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للدفاع في رسالة مباشرة من قصر بعبدا . دياب لقطات مقتطعة وليست كاملة.