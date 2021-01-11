مقدمة "ضروري نحكي": لا الدولة حزمت أمرها بالإغلاق حين كان ذلك ضرورياً ولا أعدت الحد الأدنى في كل هذا الوقت الضائع لتجهيز المستشفيات

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" :

لا الدولة حزمت أمرها بالإغلاق حين كان ذلك ضرورياً ولا أعدت الحد الأدنى في كل هذا الوقت الضائع لتجهيز المستشفيات، فيما يواصل عدد كبير من المواطنين تجاهل إرشادات السلامة لحماية أنفسهم وأهلهم أولاً وأخيراً.

يمكن أن نتناقش لساعات بشأن المسؤوليات: البيضة أولاً أو الدجاجة! لكن هذا لن يفيد الآن بشيء. في الصحة كما في السياسة: بمعزل عن المسؤولية، لقد وقعت الواقعة فمن يخرجنا منها وكيف؟

من يحمي قرار الاقفال العام والالتزام بالكمامات ومنع أي شكل من أشكال التجمعات تحت أي ذريعة؟

كيف تستعيد الأجهزة هيبتها وبالتالي قدرتها على تطبيق التوصيات الطارئة بعدما أمعنوا عاماً كاملاً في "بهدلة" هذه القوى الأمنية؟

من ينصف المستشفيات عبر دفع مستحقاتها لتستعيد طواقمها بعض الزخم المعنوي في هذه الأيام الصعبة؟

هل يمكن لمعالي وزير الصحة أن يريح الكاميرات قليلاً من إطلالاته لينصرف إلى وضع خطة جدية تنقذ ما تبقى بعدما أتحفنا بأطنان من الكلام الفارغ من دون اتخاذ أي خطوات جدية على الأرض، خصوصاً على صعيد تجهيز المستشفيات الحكومية، وهو ما كان يفترض أن يتم قبل عام كامل؟ عام أمضاه حمد يتبجح بعرقه كأن المطلوب من الوزير ان يكون عداء يركض بين الكاميرات لا أخصائيًا يملأ الثغرات ويعد العدة لمواجهة الوباء.

هل يمكن أن تكون نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية التي انفقت عليها المليارات 10 إلى 15% فقط فيما المصابين لا يجدون منذ أسبوع أي أسرّة؟

هل يمكن أن تبقى المستشفيات الميدانية التي وجدت بعد كارثة المرفأ كما هي اليوم، من دون التجهيزات الخاصة لعلاج مرضى الكورونا وخصوصاً تجهيزات العناية الفائقة! فهمنا أن المسؤولين عن القطاع الاستشفائي لم يستدركوا الأمر منذ شهور لكن ماذا يفعلون اليوم؟ حتى في أبسط القضايا كالتنسيق الجدي بين الوزارات من جهة ومع الصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات من جهة أخرى! ما هذه الخفة والوقاحة كلها في انعدام المسؤولية! فلا توجد على الأقلّ قاعدة بياناتٍ ووحدة تنسيق وتجهيز جدية مع البلديات.

من ينقذنا من الكورونا عليه أن ينقذنا أولاً من هذا التضارب الوقح بين الصحة والداخلية والتربية والسياحة والاقتصاد والدفاع وغيره وغيره. عليه أن ينقذنا من اصرارهم على عدم التنسيق بين بعضهم البعض. عليه أن ينقذنا من اصرارهم على مواصلة التضارب في المواقف وتنازع الصلاحيات وشد الحبال باتجاهات متضاربة والحاق أكبر أذى ممكن بما تبقى من ثقة.

وإذا كانت تجربتنا مع وعود حمد مخيبة كلها فإن من الضروري تكليف جهة موثوقة متابعة قضية اللقاحات، والأهم هنا هو تنفيذ مطلب نقابة الأطباء أمس بإشراك القطاع الخاص في استقدام لقاحات متنوعة في اقرب وقت ممكن وعدم حصرها بشركة "بفايزر" تماما كما تفعل ‏الدول الغربية. خصوصاً أن ما فعله حمد في بداية الأزمة فيما خص "الرابيد تست" يثير الريبة ويطرح أسئلة كثيرة مشروعة، وهو يستعد كما يبدو لتكراره فيما خص اللقاحات.

لدى جهازنا الاستشفائي ما يكفي وأكثر من قدرات وكفاءة وحماسة وشجاعة واستعداد هائل للتضحية؛ أبطال ما بعدهم أبطال لكن لا يمكن لهؤلاء أن يسيطروا على الأزمة بمفردهم، ولا حاجة هنا إلى "تضييع الشنكاش"، فالمسؤوليات واضحة. لا يمكن ترك العالم تواجه الكارثة لوحدها كما هو حاصل منذ عام. لا يمكن أن نواصل سياسة القرارات المتضاربة. لا يمكن مواصلة فتح الهواء لمن يدعون المعرفة بكل شيء. لا يمكن أن تبقى مراكز الرعاية الصحية مقفلة فيما الناس تحول سياراتها إلى مراكز استشفاء. لا يمكن لحمد حسن مواصلة الظهور بمظهر من يسيطر على كل شيء فيما هو لا يسيطر على أي شيء.

مع بداية العام الجديد، نعاهدكم في "ضروري نحكي" أن نكون صوتكم الصارخ من دون مهادنة أو ملاطفة، على كل المستويات وفي كل الملفات، فما يحصل من حولنا يحول دون أية مسايرة أو مهادنة أو إيجاد أعذار تخفيفية.

ولا بدّ في البداية من توجيه تحيّة إلى فرق وعناصر الصليب الأحمر اللبناني والطواقم الطبيّة والعاملين في القطاع الصحي كافة الذين يعملون ليل نهار من أجل سلامتنا.