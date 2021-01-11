هذا ما سيتناوله برنامج ضروري نحكي هذه الليلة

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يطلّ برنامج ضروري نحكي في الحلقة الاولى من 2021 بتحية من القلب للمناضل المقاوم مسعود الأشقر مع نائب الأشرفية نقولا الصحناوي
وسنتوقف في الفقرة الثانية مع الصحافي سالم زهران عن آخر مستجدات التشكيل الحكومي والمصالحة الخليجية
وعودة الإقفال والوضع الاقتصادي
وغيرها من المواضيع المستجدّة على الساحة اللبنانية
ويتخلل الحلقة مداخلة مع الإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار لنتحدث عن واقع كورونا وكيفية حصر تفشّي العدوة.
تابعونا الليلة الساعة 9.45 مباشرة مع داليا داغر عالotv
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