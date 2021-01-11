هذا ما سيتناوله برنامج ضروري نحكي هذه الليلة

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يطلّ برنامج ضروري نحكي في الحلقة الاولى من 2021 بتحية من القلب للمناضل المقاوم مسعود الأشقر مع نائب الأشرفية نقولا الصحناوي

وسنتوقف في الفقرة الثانية مع الصحافي سالم زهران عن آخر مستجدات التشكيل الحكومي والمصالحة الخليجية

وعودة الإقفال والوضع الاقتصادي

وغيرها من المواضيع المستجدّة على الساحة اللبنانية

ويتخلل الحلقة مداخلة مع الإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار لنتحدث عن واقع كورونا وكيفية حصر تفشّي العدوة.

تابعونا الليلة الساعة 9.45 مباشرة مع داليا داغر عالotv

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