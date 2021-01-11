تحذير لمخزومي منذ أكثر من 3 أشهر بشأن أزمة المستشفيات

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ذكّر النائب فؤاد مخزومي بالتحذيرات التي اطلقها منذ أكثر من 3 أشهر في هذا الخصوص وذلك بعد الحديث حول الصعوبات التي تواجهها المستشفيات الخاصة في لبنان وسط الازمة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المرضى بسبب حجم الاصابات المرتفع والوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر فيه البلاد وعجز الدولة عن تسديد مستحقات المستشفيات الخاصة.

وكان مخزومي قد توجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقول "بدل قيام الحاكم بصرف مبلغ اضافي بقيمة 5مليار$ من احتياط المصرف المركزي في الاشهر الثلاث الاخيرة، كان من الاجدى تخصيص هذا المبلغ لدعم القطاع الصحي وتسديد مستحقات المستشفيات، لتتمكن من مواصلة عملها ودعم المياومين خلال فترة الاغلاق".