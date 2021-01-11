مقطع فيديو مسرب للرئيس عون : محاولة فاشلة للتمريك عليه

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تم تسريب مقطع فيديو لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا.

والفيديو هذا من مسؤولية تلفزيون لبنان الوحيد المخول للتصوير في دوائر القصر، وقد تبيّن أن الصوت لم يُحذف منه. فلا داعي للعنتريات الاعلامية والادعاء بالحصول على سكوب مردود لصاحبه، فيما الرئيس عون كشف مناورات الحريري مرة جديدة بصدقه المعهود و من دون "كفوف".

وبحسب الفيديو، فقد سأل دياب الرئيس عون: "كيف صار وضع التأليف فخامة الرئيس؟"

فأجابه رئيس الجمهورية: "عم بقول عطاني ورقة.. عم يكذب.. عمل تصاريح كاذبة، وهلق ليك قديش غاب، ليك حظن هاللبنانيين.. وهلق راح ع تركيا، ما بعرف شو بأثر".