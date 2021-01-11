كركي يصدر مذكرة تقضي بتخفيض تعرفة فحص الـ PCR في المستشفيات الحكومية

A + A -

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها تخفيض تعرفة فحص الـ PCR للكورونا من 150 الف ل.ل إلى 100 ألف ل.ل في المستشفيات الحكومية كافة.





وجاء في بيان وزعته مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

"نظرا للمرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان وخصوصا قطاعه الصحي الذي أنهك إثر انتشار غير مسبوق وكارثي لفيروس كورونا، ما أدى الى تزايد سريع وكبير في ضرورة إجراء فحوصات الـ PCR، الى جانب ما يعانيه الشعب اللبناني من أوضاع إقتصادية ومالية صعبة، واستنادا الى قرار معالي وزير الصحة العامة الذي خفض تعرفة فحص الـ PCR في المستشفيات الحكومية الى 100 ألف ل.ل اعتبارا من 8/1/2021، لذلك أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم الصادر 4 بتاريخ 11/1/2021 قضى بموجبها تخفيض تعرفة فحص الـ PCR للكورونا من 150الف ل.ل إلى 100 ألف ل.ل في المستشفيات الحكومية كافة".

ودعا كركي في البيان المستشفيات الحكومية المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بهذه التعرفة، والمواطنين الى مواكبة كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارة والتي تنشرها عبر وسائل الإعلام والصفحة الرسمية للصندوق على موقع فايسبوك للتخفيف عن كاهل المواطنين المضمونين.