إقفال عام في لبنان .. إليكم التفاصيل والاستثناءات

A + A -

انتشرت معلومات عن انّ الإقفال العام سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من يوم الخميس ولغاية 10 أيام قابلة للتجديد، وسيشهد إقفالاً للمصارف والإدارات الرسمية.



أما المؤسسات الغذائية، بما فيها الافران والصيدليات وسوق الخضار، فستكون متاحة امام الناس ولن تقفل، كما ان السوبرماركت سيسمح لها بخدمة الديليفيري.



كذلك لن يقفل المطار، ولكن ستمنع الرحلات القادمة من اسطنبول وأضنة وبغداد وأديس أبابا، وستكون الاجراءات مشددة على القادمين.



وأكدت مصادر اللجنة الوزاريّة التي تتابع إجراءات كورونا أنّ على المواطنين عدم الهلع والتهافت للتموين.