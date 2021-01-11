living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة برَد قادمة ستضرب لبنان بقوّة.. أمطار طوفانية وصواعق ستضيء السماء!

11
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك التالي:
 
احذروا من البرَد الذي سيضرب السواحل اللبنانية والجبال الغربية بين بعد ظهر الاربعاء وساعات المساء والليل، وحتى صباح الخميس وقد يصل حجم حبات البرد بين 2 و 5 سنتم بسبب الرياح الجنوبية الحارة القادمة من سيناء والتي ستصطدم بالمنخفض ورياحه الغربية الباردة.
 
امطار طوفانية وصواعق ستضيء سماء لبنان وسواحل سوريا وفلسطين مصحوبة بحبات برَد كبيرة قد تُلحق الأضرار بالسيارات فيُرجى اخد الحيطة والحذر فالبرَد سيكون كثيفاً وعشوائياً.
 
احذروا سرعة الرياح يوم الخميس وقبل ظهر الجمعة فقد تلامس 100 كم في الساعة مع ارتفاع بموج البحر.
احذروا من البرَد الذي سيضرب السواحل اللبنانية والجبال الغربية بين بعد ظهر الاربعاء وساعات المساء والليل، وحتى صباح الخميس وقد يصل حجم حبات البرد بين 2 و 5 سنتم بسبب الرياح الجنوبية الحارة القادمة من سيناء والتي ستصطدم بالمنخفض ورياحه الغربية الباردة.
امطار طوفانية وصواعق ستضيء سماء لبنان وسواحل سوريا وفلسطين مصحوبة بحبات برَد كبيرة قد تُلحق الأضرار بالسيارات فيُرجى اخد الحيطة والحذر فالبرَد سيكون كثيفاً وعشوائياً.
احذروا سرعة الرياح يوم الخميس وقبل ظهر الجمعة فقد تلامس 100 كم في الساعة مع ارتفاع بموج البحر.
 
 
 
 
 
1.8K1.8K
270 Comments
283 Shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout