الأبطال يرحلون.. وتبقى القضية (فرنسوا العلم)

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فرنسوا العلم -



الأبطال يرحلون .. وتبقى القضية

وتتناقل شعلتها أجيال متعاقبة من المقاومين،

ويؤدي كل جيل قسطه في المقاومة من أجل لبنان،

جيلٌ مقاومٌ مميّز انتمى اليه مسعود الأشقر، مع رفاق لنا،

غادرنا بعضهم، وما زال الباقون يناضلون لتسليم شعلة المقاومة الى الأجيال القادمة، في مشرقٍ لا يرحم، كان وسيبقى مسرحاً دائماً للصراعات بين النور والظلمة،

فخرلنا، اننا انتمينا الى هذا الجيل المقاوم، جيل مسعود الأشقر ورفاقه الشهداء منهم والأحياء،

وعزاؤنا اننا عاصرناهم ورافقناهم في معاركهم ونضالاتهم،

ووقّعنا معهم على صخور لبنان،

جيل المقاومة الذي انتمينا اليه، قد مرّ من هنا ...

امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي

فرنسوا العلم