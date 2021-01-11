عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 كانون الثاني 2021

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الأخبار: إنه الجحيم

الديار: تعويم الليرة من دون دعم صندوق النقد الدولي إنتحار جماعي.. والقرار سياسي بإمتياز

البيانات التاريخية والمعطيات الإقتصادية تُشير الى عشوائية سعر الصرف في السوق السوداء

هذا ما سيكون عليه سعر الصرف في المرحلة المُقبلة في ظــلّ المُعطيات

اللواء: الإقفال يطبق على البلد.. وباسيل ينسف الطائف والحكومة والمبادرة!

برّي وجنبلاط يتريثان وبكركي ترفض المؤتمر التأسيسي.. وخلافات تعصف بلجنة كورونا قبل مجلس الدفاع



نداء الوطن: باسيل يهاجم "الحريرية" ناسفاً إحتمالات "التأليف"

سلطة "الاستهتار" تسوق لبنان إلى "مناعة القطيع"

البناء: بدء إجراءات محاكمة ترامب في الكونغرس… وبنس يلوّح بالعزل اذا تهدّد الاستقرار

مجلس الدفاع اليوم للإقفال التام لأسبوع من الجمعة... ونقاش في الاستثناءات / باسيل: لا حكومة بشروط الحريري... والضغوط لفرض التوطين والتطبيع



النهار: إعصار كورونا في الذروة يقفل لبنان بكامله "حرب" باسيل على الحريري تفجر مسار التأليف

الجمهورية: "إجتياح" كوروني يفرض الإقفال التام

the daily star: Lebanon mulls full shutdown as virus cases surge





l'orient le jour: Vers un renforcement des mesures de bouclage