" الحزب " يجدّد مساعيه للوساطة؟

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الأخبار : علمت «الأخبار» أن ح زب الله سيُحاول مجدداً الدخول على خط العلاقة الأزمة الحكومية؛ فالمسعى الذي بدأه منذ أسابيع لم يُستكمل، لأن الحزب فضّل حينها إعطاء المبادرة التي قام بها البطريرك بشارة الراعي فرصة لعلّها تصل بالملف الحكومي إلى برّ الأمان.

لكن بعد أن تبيّن أن الطرفين المعنيين لا يزالان غير مستعدين للجلوس معاً، قبل الحديث عن أي تقدّم محتمل في الملف الحكومي، فإن ح زب الله قرّر تجديد مساعيه لخلق ثقة بينهما، انطلاقاً من خطاب السيد نصر الله الداعي إلى عدم ربط الحكومة بالمفاوضات بين الأميركي والإيراني.