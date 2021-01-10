ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 40 حالة حرجة لديه وحالتي شفاء.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 463.

- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91.

- عدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة: 27.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 845.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 40.

- حالات وفاة: 0.