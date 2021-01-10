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هيئات المهن الطبية والصحية في التيار تقترح اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية لاستيعاب تداعيات كورونا..

10
JANUARY
2021
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بيان صادر عن هيئات المهن الطبية والصحية في التيار الوطني الحر:

أمام حجم الكارثة الصحية التي نمرّ بها والسيناريو القاتم الذي ينتظر لبنان و اللبنانيين، تدعو هيئات المهن الطبية والصحية في التيار الوطني الحر إلى اتخاذ تدابير استثنائيه لمحاولة استيعاب تداعيات الإنتشار السريع و القاتل لفيروس الكورونا، وتدعم الهيئات بيان اللجان الطبية في المستشفيات الصادر اليوم لتحقيق النقاط التالية:

١- تحويل بعض المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى الحكومية، حصراً لاستقبال وعلاج مرضى الكورونا بهدف زيادة القدرة الإستيعابية مع الإبقاء على مستشفيات أخرى لمعالجة الحالات الطارئة. ويتم اختيار تلك المستشفيات بحسب مواقعها الجغرافية وبنيتها الهندسية ونسبة تجهيزها.

٢- التوقف عن تقديم الخدمات الطبية إلا للحالات الطارئة، و تحويل قسم من الطواقم الطبية على مختلف اختصاصاتها لمعالجة مرضى الكورونا.

٣- العمل على تخطي كل الصعوبات في تشريع إستيراد لقاحات كورونا من مصادر مختلفة، و السماح للشركات الخاصة باستيرادها من ضمن ضوابط علمية و تجارية وأخلاقية، على أن يستفيد منها أولاً أعضاء الجسم الطبي.

٤- تسهيل إستيراد المعدات الطبية والأدوية اللازمة عن طريق فتح اعتمادات استثنائية، و الإعفاء من الرسوم و تخطي الوكالات الحصرية.

كما تطلب هيئات المهن الطبية والصحية في التيار الوطني الحر،

- من الأجهزة الأمنية و القضائية الضرب بيد من حديد لقمع المخالفات بسبب انعدام المسؤولية الفردية والأخلاقية عند البعض و تشكيلهم خطراً كبيراً على أمن المجتمع الصحي.

- إعادة النظر سريعاً بقرار الإغلاق العام وحصر الإستثناءات بالضرورية منها فقط.

- إقرار إعفاءات ومساعدات مالية وعينية سريعة للمواطنين الملتزمين في منازلهم لمساعدتهم على الصمود طول فترة الإغلاق العام.

- إنشاء هيئة إنقاذ تتمثل فيها السلطات الرسمية (وزارات وأجهزة) وقوى القطاع الخاص المعنية، والنقابات المعنية، و الأحزاب الفاعلة على الأرض لقيادة المعركة والسهر على تنفيذ المقررات المطلوبة.

المطلوب اليوم هو التضامن والتكافل بين القطاعين العام والخاص وبين كل مكونات المجتمع والأحزاب والجمعيات لمواجهة الكارثة الحاصلة، فالمرض يهدد الجميع على مختلف انتماءاتهم الإجتماعية والسياسية والدينية.

ان هيئات المهن الطبية والصحية تضع كل امكاناتها بتصرّف فريق الاستجابة للكورونا في التيار الوطني الحر للمساعدة ضمن خطة الاستجابة لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من الجائحة والوقوف الى جانب الناس الصامدين في بيوتهم ومساندة المرضى المصابين بكورونا وذويهم من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي

هيئة الأطباء
هيئة أطباء الأسنان
هيئة الصيادلة
هيئة التمريض
هيئة المعالجين الفيزيائيين
هيئة مختبرات الأسنان

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