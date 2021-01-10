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في الدورة سائق أجرة يسرق محفظة تحتوي على 10 آلاف دولار

10
JANUARY
2021
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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه "بتاريخ 6-1-2021، ادّعى مواطن لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الاقليمي أنّه بالتّاريخ ذاته، واثناء مرور شقيقته في محلة الدّورة قرب مبنى الضمان، سقطت منها محفظتها التي تحتوي مبلغ /10/ آلاف دولارًا أميركيًّا وأوراقًا ثبوتيّة. وقد شاهد المحفظة سائق سيّارة أجرة نوع "رينو" لون أحمر، وأقدم على سرقتها والفرار إلى جهة مجهولة.
 
نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثفّة من قبل الفصيلة المذكورة، توصّلت إلى معرفة رقم لوحة سيّارة الأُجرة، وقامت باستدراج السّائق وتوقيفه، ويدعى: ر. ح. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني).
 
بالتّحقيق معه، أنكر في بادئ الامر قيامه بالسّرقة، وبعد مواجهته بالأدلّة، اعترف بسرقة المحفظة، كما تمّ ضبط /5/ آلاف دولار اميركي.
 
سُلِّمَ المبلغ المضبوط الى المدّعي كون شقيقته قد غادرت الاراضي اللبنانيّة، وأُودع الموقوف مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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