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رحلة جوية أسبوعية بين حلب وبيروت

10
JANUARY
2021
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الشرق الأوسط : أعلنت الخطوط الجوية السورية أمس (السبت) تشغيل رحلة أسبوعية من حلب (شمال غربي سوريا) إلى (العاصمة اللبنانية) بيروت والعكس، ابتداء من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت وزارة النقل السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس أنه «تم تشغيل رحلة جوية أسبوعية لمقطع بيروت - حلب ابتداء من يوم الجمعة الواقع في 15 -1-2021 حيث تقلع من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق فجراً لتصل إلى حلب في الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة الثانية وخمس دقائق فجرا لتصل إلى بيروت في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة». ودعت الوزارة من يرغب بالسفر إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران ابتداء من اليوم لترتيب حجوزاتهم.

الشرق الأوسط
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