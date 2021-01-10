عناوين الصحف ليوم الأحد 10 كانون الثاني 2021

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النهار : "النموذج اللبناني" يتجاوز الأسوأ عالمياً... ماذا بعد؟



الديار : «كورونا»: لبنان دخل في سيناريو كارثي وخطر ارتفاع الوفيات كبير

وزير الصحة للديار: 60 مستشفى غير متجاوبة و«أمن الدولة» بدأ استجواب مدرائها

«التناتش» على الحصص الحكومية قائم بينما الشعب اللبناني يموت جوعاً وحرقاً واختناقاً



الأنباء الكويتية: الحريري في تركيا.. ووزيرة العمل تعلن إصابتها بالفيروس

ارتفاع «صاروخي» لعداد كورونا.. وتفسير الدستور يفاقم العلاقة بين عون وبري

الوطن السورية: اعتقالات ومحاسبة بالجملة و«تويتر» يحظر ترامب نهائياً … ترامب لن يستقيل.. والمؤسسات تتحرك لعزله ومعاقبته

الشرق الأوسط: مشاورات الحكومة مجمدة رغم عودة الحريري وتوقع موقف لباسيل اليوم