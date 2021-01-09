الجيش: طائرتا استطلاع معاديتان نفذتا طيرانا دائريا فوق الجنوب

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 22.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 9/ 1/ 2021 الساعة 04.00 من فوق بلدة الناقورة.

وبتاريخ 9/ 1/ 2021 الساعة 09.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 09.55 من فوق بلدة يارون.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".