ناجي الصغير: ابقوا في بيوتكم.. السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من السيناريو الايطالي

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حذر رئيس قسم امراض الدم والسرطان في الجامعة الاميركية البروفسور ناجي الصغير الى ان السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من السيناريو الايطالي.

وجاء في تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي: "

شدوا الاحزمة! ابقوا في بيوتكم. جهزوا كل المستشفيات. . التباعد. اللقاح. على اثرياء لبنان والمليارديرية السياسيين ايضا ان يساعدوا الدولة المفلسة على اعطاء مساعدات عينية ومالية لكي يتقيد الناس بالاقفال العام. السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من السيناريو الايطالي ! اطباء الطوارىء بدؤوا علاج المرضى في الشوارع امام مستشفى الروم