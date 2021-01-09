رسالة مؤثرة من مسعف صليب احمر إلى اللبنانين

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اليوم من ٥:٣٠ الصبح التليفون ما وقف، الاتصالات ورا بعضها وانتقلنا من "الو ... انا معي كورونا... او الو انا مخالط حدا معو كورونا" ل "الو ... نحنا ٢-٣-٤ بالبيت معنا كورونا ... شو منعمل؟" اليوم اكثر من اي يوم سابق عم نخسر مرضى من ورا كورونا... اليوم من الصبح عم نجرب ننقل مرضى على المستشفيات واحد منن وصل الاوكسيجين بجسمو لل ٥٥٪؜، بيتو حد المستشفى والمستشفى مش قادر يستقبلو لان كل الغرف في مليانة اليوم ثاني يوم منتخطى ٥٤٠٠ حالة... وبنفس الوقت في ناس اليوم كانت عالبحر وعالكورنيش...

يا جماعة رجاء نزلو عملو برمي على طوارئ المستشفيات، نحنا تخطينا مرحلة انو ما بقى في تخت وما بقى في امكانية للدخول، حتى غرف الطوارئ مليانة، الاطباء عم يشوفو الناس بالسيارات قدام باب الطوارئ نحنا اليوم بوسط انفجار صحي ما بقل اهمية عن شو صار في ٤ آب بس المشكلة انو هيدا منو انفجار بيخلص بلحظة ... هيدا كأنو كل يوم عم نعيش ٤ اب جديد...

والمشكلة الاكبر اليوم مش انو نركب غرف عناية واسرة... المشكلة انو الطاقم الطبي بطل قادر يستجيب لان كمية الاصابات في كبيرة، د. نسناس و د. عازار ونقيب الاطباء شرحو هالشي عدة مرات.

شو ناطرنا: 1. المسشفيات وصلت للقدرة الاستيعابية القصوى يعني حتى اذا في شخص عمل جلطة او ذبحة او حادث سير ما في الو محل.. 2. الطاقم الطبي المتخصص استهلك، يعني قريبًا رح يصير جراح العظم وجراح المسالك البولية والطبيب النسائي يلي آخر مرة حط سماعة بدينتو من شي ١٠ سنين مضطر انو يحكم كورونا خارج اختصاصو بس لنقدر نلحق ... 3. اي رح نوصل لمرحلة الفرز والمفاضلة لتحديد من بيدخل على غرف العناية بناءً على مين عندو قابلية اكثر للحياة