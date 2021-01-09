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في اوقح تعبير عن انعدام المسؤولية والاخلاق لدى البعض، شعب كامل يدفع الثمن

9
JANUARY
2021
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ماذا سيقول رئيس التيار الوطني الحر في كلمته الأولى الى اللبنانيين في مستهل العام الجديد؟ كيف سيقارب التطورات اقليميا ودوليا؟ وما هي التوجهات التي سيحددها حكوميا واصلاحيا وعلى المستوى الوطني؟

الجواب ينتظر ظهر الغد، حيث تنقل الاوتيفي وقائع الكلمة مباشرة على الهواء، وعبر الفايسبوك.
وفي غضون ذلك، يرتسم المشهد المحلي على الشكل التالي:
سياسيا، سوق عكاظ متواصل: هذا يدعو رئيس الحكومة المكلف الى الاعتذار بلا بديل، وذاك يوقظ نائبا نائما ليهاجم رئيس الجمهورية بلا سبب، وآخر يدعو الى تلازم مساري نزع سلاح المقاومة ومحاربة الفساد، وغيره ينظر في الاقتصاد والمال والشؤون الاميركية الداخلية… وصولا الى الكورونا والصحة…
اما شعبيا، فأكثرية صامتة تراقب وتتأهب للمحاسبة عند اول استحقاق سياسي، في مقابل اقلية “لا شغلة لها ولا عملة” الا الثرثرة على مواقع التواصل، بعيدا من اي معطيات او منطق.
غير ان الوضع على المسار الصحي يفوق القدرة على التصور والاستيعاب والتفسير:
من جهة، ارقام مرعبة للاصابات،
وموت يدق الابواب، ومستشفيات لم تعد قادرة على استقبل مزيد من المرضى… ومن جهة اخرى، “ناس عالبحر في عز كانون”، في اوقح تعبير عن انعدام المسؤولية والاخلاق لدى البعض، ليدفع شعب بكامله في كل لحظة اغلى الاثمان

 

 

 
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