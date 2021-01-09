حاول التحرش بفتاة وقام آخر بتصويرهما ثم قاما بابتزازها.. وقوى الأمن تتحرك

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من مواطنة عن ابنتها القاصر ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز.

باستماع إفادة المدعية، صرحت أن شخصا من الجنسية السورية (مواليد العام 2003) حاول التحرش بابنتها، فيما قام شخص آخر من الجنسية اللبنانية (مواليد العام 2003 ايضا) بتصويرهما من دون علم الفتاة. ولاحقا تواصل معها الأخير وأوهمها أن الأول من صورها، وأن بإمكانه الاستحصال على الصور من هاتفه من خلال مقرصن محترف يعرفه مقابل مبلغ مالي، وبقيامه بمساومة القاصر التي رضخت لابتزازه ودفعت له عدة مرات مبالغ مالية تقدر بحوالى 2000 دولار.

نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها المكتب المذكور، تمكنت عناصره من تحديد مكان تواجد المشتبه بهما في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

من خلال المتابعة، جرى توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول من الجنسية اللبنانية بتصوير القاصر، وأنه استحصل منها على عدة مبالغ مالية مقابل إيهامها بقرصنة هاتف الثاني ومسح صورها عنه. كما اعترف الأخير أنه حاول التحرش بها كونه تربطهما علاقة عاطفية. وأنكر علاقته بموضوع الابتزاز.

تم مسح الصور عن الهاتف العائد للشخص اللبناني فيما لم يتبين وجود أي صور عائدة للقاصر على هاتف الثاني، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين عدم الخضوع لطلبات المبتزين تحت أي ضغط قد يمارس عليهم، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن هذه الحالات عبر صفحتها على تطبيق "فيسبوك" (lebsif)، أو من خلال خدمة (بلغ) على موقعها الإلكتروني(http://isf.gov.lb/en/report) أو تقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية المختصة. أو لتقديم المساعدة، الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 293293-01".