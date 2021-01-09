توقيف مروجين للمخدرات في صيدا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: "بتاريخ 2-1-2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية حول إقدام شخصين على ترويج المخدرات والحبوب المخدرة في محلة حارة صيدا، وهما: م. د (مواليد العام 1997، فلسطيني) وه. ح (مواليد العام 1989، لبناني).

بتاريخ 3-1-2021 ونتيجة الاستقصاءات والمتابعة، تم تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في المحلة المذكورة، بتفتيشهما، عثر في حوزتهما على 20 ظرفا في داخله مادة السالفيا.

8 مظاريف في داخلها مادة حشيشة الكيف، وقطعة منها زنتها 40 غراما، 58 حبة مخدرة نوع "ترامادول"، ميزان حساس، إضافة إلى ضبط هاتفين خليويين، ومبلغ مالي.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".