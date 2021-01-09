رقم مرتفع للإصابات في قضاء زغرتا

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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
علما 5
أرده 10
كفرحاتا 3
مجدليا 11
مزياره 9
رشعين 3
زغرتا 79
مرياطه 4
عشاش 3
كفردلاقوس 8
كفرفو 3
بسبعل 1
عرجس 1
ايطو 2
كفرصغاب 1
عربة قزحيا 1
كفرزينا 6
الخالدية 1
كفرياشيت 1
سبعل 2
كرمسده 3
بنشعي 1
وذكرت الخلية المواطنين، ب "ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم"، وشددت على البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية.