طقس ربيعي مستقر...وينقلب رأساً على عقب منتصف الأسبوع

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يؤثر على لبنان طقس مستقر وربيعي نهارا ويرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين لترتفع اكثر مطلع الاسبوع المقبل، على أن تعود الامطار والثلوج والعواصف في ١٤ من الشهر الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٩ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الاثنين: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

علما أن صفحة Weather of Lebanon Hth أفادت أن الطقس سينقلب رأسا على عقب منتصف الاسبوع المقبل.