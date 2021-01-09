رسالة وجدان من سيمون أبي رميا: لا قدرة لنا على المساعدة

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وجه النائب سيمون أبي رميا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى اللبنانيين وقال فيها :

الى المواطنين الاحباء، رسالة وجدان.

تتصلون بنا كنواب للمساعدة على ايجاد غرف عناية فائقة لأحبائكم المصابين بالكورونا وهم ينتظرون امام طوارىء المستشفيات التي تخطت قدرة الاستيعاب.

لا قدرة لنا على المساعدة لأن القرار يعود الى الطواقم الطبية التي تحدّد الاولويات وتقوم بعمل جبار.

مسؤوليتكم كمواطنين ان تحترموا اجراءات الوقاية وعدم الاختلاط لأن الوضع كارثي.

ومسؤوليتنا كنواب ان نواكب ونحث السلطة التنفيذية على تأمين كل المستلزمات لمكافحة الوباء واتخاذ الاجراءات الصارمة.

اما الفرق الطبية والتمريضية فتقوم بعملها وفق ضميرها المهني المشهود له.

التضامن واجب