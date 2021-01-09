28 اصابة حتى الساعة في عكار الى الزهراني

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سجلت خلية الأزمة في بلدية رحبة، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وشفاء حالتين، ما رفع عدد المصابين الاجمالي الى 57 إصابة.

ودعت الخلية المصابين والمخالطين الى "إلالتزام الفعلي والجدي بفترة الحجر المطلوبة".

والى ذلك أعلنت بلدية كفرعقا - الكورة في بيان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وطلبت من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة".

كما وأعلنت بلدية كوسبا - الكورة في بيان، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقد أعلنت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب في بيان، إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا، وطلبت من المخالطين التزام الحجر لمدة 14 يوما.

وحذرت المخالفين من محاضر الضبط وبيانات التشهير، ودعت الى التواصل معها على الارقام: 70801330، واتساب: 07360460،