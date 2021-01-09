كورونا تصيب 4 كهنة في مزار سيدة لبنان

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عمدت ادارة مزار سيدة لبنان - حريصا الى اخضاع المخالطين من الكهنة والموظفين الى فحص الـPCR في مختبرات واكيم-جونية، وذلك يوم الخميس 7 كانون الثاني 2021.

فكانت نتيجة الفحصوات ايجابية لكلّ من: الأب روجيه بركات، الأب سيعد العيراني، الأب جان-ماري المير، الأب بول قزحيا، والشمّاس جهاد كيروز.

وعليه، تعلن ادارة المزار عن حجر طوعيّ لجمهور الدير وتعتذر ممن خالطوا الآباء في الأيام القليلة الماضية، وتدعوهم الى الحجر الصحيّ المنزلي والى اجراء الفحص في الوقت المناسب، من اجل المحافظة على سلامتهم.

بصلوات أمنا مريم سيّدة لبنان، حماكم الربّ الإله.

يا شفاء المرضى تضرعي لأجلنا.