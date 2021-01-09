أسرار الصحف ليوم السبت 9 كانون الثاني 2021

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اللواء

همس

لا يُخفي مرجع غير زمني اعتقاده أن العلاقة بين مرجعين، ذهبت إلى غير رجعة، ومن الصعب إعادة الأمور إلى مجاريها!

غمز

يتواصل مستشاران، أحدهما رسمي، والآخر متطوع، للتداول في ما يُمكن فعله، لتقريب المواقف.

لغز

تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن دولة إقليمية كبرى، لن تسير جدياً بما سمّي المبادرة الفرنسية.

البناء



قال مصدر سياسي يتابع تفاصيل المشهد اللبناني إن العلاقات بين الرئاسات الثلاثة تمر بأصعب أيامها وهذا ما يدفع الملف الحكومي والملف القضائي الى المرتبة الثانية، لأن ترتيب أمر العلاقات الرئاسية وحده يفتح الباب لبحث ما عداه. وقال المصدر إن المبادرة الفرنسية لا تملك القدرة على حل هذه الأزمة التي ربما يكون حزب الله الوحيد القادر على خوض غمارها.



لفت دبلوماسي أوروبي إلى الاهتمام الأميركي بمخاطر عبث مغامر يرتكبه الرئيس دونالد ترامب استدعى اتصالا من رئيسة مجلس النواب برئيس الأركان لضمان أمن الزر النوويّ. وقال الدبلوماسي لقد تذكرنا أيام انهيار الجمهوريات السوفياتية الصغيرة والقلق على مخاطر استخدام الأسلحة النووية.

الجمهورية

جهة دولية معنية بالوضع ما زالت تواصل مع مراجع مالية لبنانية لتكون جاهزة إذا ما تلفت الحكومة وطلبت التفاوض معها.

يتشاور مسؤول معني بملف حساس مطروح مع أحد الأطراف من ثنائي سياسي معني بهذا الملف.

توقفت مراجع دبلوماسية أمام زيارة بالغة الدقة قام بها أحد الى عاصمة إقليمية في هذا التوقيت بالذات.