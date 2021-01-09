عناوين الصحف ليوم السبت 9 كانون الثاني 2021

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الأخبار

نصر الله: أعلِنوا نتائح التحقيق في انفجار المرفأ

«زبالة كورونا» تفاقم أزمة النفايات

عون وبري ودياب: أوقفوا مجزرة التلزيمات وأبعدوا الزعران

البناء

إيران تستعرض صواريخها… والقلق على الزر النوويّ الأميركيّ بين بيلوسي ورئيس الأركان

سجال بين عون وبرّي حول تفسير الدستور... وكورونا يملأ المستشفيات... ونقص في الدواء

نصرالله: ‬ لإعلان نتائج التحقيق الأمنيّ ..‬ الحكومة ومكافحة الفساد تحتاجان مقاربة ثالثة

الجمهورية

لبنان معزول... والحكومة في الحجر

5440 إصابة و1767 محضر ضبط

الحريري لن يتناول لباسيل

مواقف جنبلاط تحت المجهر

اللواء

الفاجعة الصحية ورعب «تحرير الدولار» يسرعان الملف الحكومي!