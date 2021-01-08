كنعان بعد لقاء وزير الصحة: قرارات سريعة لتأمين الامكانات للمستشفيات الحكومية والخاصة في جبل لبنان

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بعد لقائه وزير الصحة حمد حسن عصر اليوم، غرّد النائب ابراهيم كنعان على حسابه على تويتر قائلا "بحثنا بوضع مستشفيات جبل لبنان في ظل تفشي الوباء واتفقنا على تفعيل التعاون بين الوزارة والمستشفيات الخاصة والحكومية وتأمين الإمكانيات لها لتمكينها من القيام بدورها وستتوجه غداً بعثة من الوزارة لاتخاذ قرارات سريعة وميدانية لهذا الغرض".

اضاف "شكرنا وزير الصحة على سرعة التجاوب بتنظيم حملات للفحوصات المطلوبة في المتن واليوم في بسكنتا وسنتعاون مع وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية لتأمين التشريعات المالية اللازمة لتأمين الاعتمادات وتسريع المسار التنفيذي للقاح الكورونا".