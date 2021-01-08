الياس الرحباني اللبنانيّ المشرقيّ جسر بين الشرق والغرب (بقلم المطران عطالله حنا)

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رحل جزء من تاريخنا الموسيقيّ والشعريّ مع رحيل العملاق اللبنانيّ والمشرقيّ الياس الرحباني. اليوم اكتمل الثالوث بهذا الرحيل، باتوا سكنى الملكوت عاصي ومنصور والياس ينشدون أناشيد النصر التي أنشدوها على الأرض وكان المسيح بشكل أو بآخر مديدّا مع صرخة الحق وانبثاث الجمال ودويّ المجد وهدير الحريّة.



مع رحيل الياس المبكر، يسوغ لي الاعتبار بأن النشأة الأرثوذكسية عنده وعند تلك العائلة العريقة أغنته ورفدته بالطقوس المتجليّة من بيزنطية التي استحبوها والنصوص التي تذوقوها ليحتلّوا المقام الأول في الثقافة المشرقية العربية شعرًا ولحنًا.



جاء الياس من هذا المعين، لم ينفك يومًا عن جذوريته اللبنانية، ولم يكن بعيدًا عن الروح المشرقية، وجرحته قضية فلسطين فكان مواكبًا لآلامها مع عاصي ومنصور بصوت فيروز الملائكيّ، وانطلق نحو العالمية فغدا جسرًا راقيًا بين الشرق الغرب، فجاء التلاقح الموسيقيّ على أبهى ما يكون.



يحزنني غياب عملاق مثل الياس في ظروف كنا نراه يواجهها بصلابة وافي مؤمنًا بالقيم الروحية العميقة والأسس الوطنية، فرأيناه مدافعًا عن وطنه كواحة للجمال وعن الهوية في الموسيقى والغناء معتمدًا على أن الرسوخ في الهوية منطلق كبير لكل انفتاح طيب ومبارك. هذا كان خطابه وتوجهه في دفاعه المستميت عن كرامة الفنّ واللبنانيّ وعن دور هذا الفن في بناء كونية تتسع للتسالم بين الشعوب.



الياس الرحباني الوجه الباسم الفكاهيّ والمرح... لن ترحل عنا بل ستبقى متحركًا وخالدًا في تراثك الذي هو تراثنا وجزء غال من هويتنا.

في عيد الظهور الإلهيّ بحسب التقويم الغربيّ وعيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي، أرفع دعائي من القدس وبيت لحم ليتغمّدك الرب الإله بواسع رحمته ملتمسًا من لدنه التعزية لعائلتك الكريمة وللبنان وللمشرق.. وموعدنا معك يتجدّد من سطوع النور من بيت لحم إلى القدس في المسيح المولود والظافر.