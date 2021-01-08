المجذوب طمأن إلى إنجاز العام الدراسي بحسب المناهج المقررة

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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، ومدير التعليم الأساسي جورج داوود، وأكد الوزير المجذوب والإدارة التربوية “الحرص على إنجاز العام الدراسي بكل الوسائل المتاحة بالتعاون بين أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية ، ومتابعة الإجتماعات لتقييم المرحلة صحيا وتربويا بما يسمح بالعودة الآمنة إلى التعليم المدمج عندما تصبح الظروف الصحية ملائمة لذلك” .

وتوافق المجتمعون “على تطبيق مضمون التعميم رقم 2/م/2021 وإنجاز العام الدراسي بحسب المناهج المقررة ، وبالتالي تكثيف ساعات التدريس بعد انقضاء فترة الإقفال القسري ، سواء أكان التعليم مدمجا أم عن بعد ، بما يضمن إنهاء العام الدراسي كما يجب ، واستكمال المناهج المقررة بحسب برامج الملاك والتعاقد في كل مدرسة وثانوية ، وفقا للنصاب المنفذ لساعات التعاقد الكاملة لأفراد الهيئة التعليمية” .