رقم صادم لإصابات الكورونا في عكار!

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أفاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن “تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الاعلى بعدد المصابين المسجلين خلال يوم واحد منذ بدء الازمة في عكار، كما سجل التقرير ايضا حالتي وفاة ، و50 حالة شفاء”.



وتوزعت الاصابات الجديدة على القرى والبلدات التالية: حلبا9، تلبيرة9، تلعباس الغربي 8، القبيات 8، حبشيت 6 بقرزلا 5، عيدمون 5، برقايل5، حرار4، رحبة 4، عكار العتيقة4، ببنين 3، الجديدة3، وادي خالد3، منيارة3، بيت يونس 3، سفينة الدريب3، التليل 3، الشيخطابا2، النهرية2، بزال2، ديردلوم2، الحاكور2 ذوق الحصنية2، العوينات 2، بينو2، فنيدق2، المسعودية2، قبعيت 2.



وإصابة واحدة في بلدات: الزواريب، قشلق، مشحا، حيذوق،مشمش، عدبل،القرنة، وادي الجاموس، رماح، عندقت، مزرعة بلدة، ضهر الليسينة، ذوق الحبالصة، عمار البيكات، مشتى حمود، اكروم، شربيلا، الدورة، الشقدوف، منجز، الحيصة.



وأشار التقرير الى انه “تبعا لهذه المستجدات الحاصلة ،فان اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم ارتفع الى 5353 مصابا.