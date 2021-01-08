بعد اتّهامها بتهريب المخدّرات... هكذا ردّت القوات

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:



“نشرت إحدى الصفحات المزيفة والمزورة (POLITICAL-PARTIES)، التابعة لأحد التيارات السياسية الذي يشهد تراجعا مخيفا في وضعيته وغضبا عارما على أدائه وسلوكه، أخبارا ملفقة ومركبة ومضللة عن تورط “القوات اللبنانية” في تهريب المخدرات، حيث يصر هذا التيار، الذي أضحت فضائحه على كل شفة ولسان، على تشويه صورة غيره بعدما أسودت صورته بشكل تام وكامل.

وتؤكد الدائرة الإعلامية أن هذا الخبر عار من الصحة تماما وكليا، ويندرج في سياق الفبركة الرخيصة والمكشوفة والمفضوحة والفارغة، كما تؤكد بأنها ستدعي على الصفحة المشبوهة ومن يقف خلفها لدى القضاء المختص”.