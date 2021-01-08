اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي عزيا الراعي بوفاة شقيقه

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صدر عن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام البيان الآتي:

"غيب الموت أمس الخميس 7 كانون الثاني 2021، المأسوف عليه عميد عائلته المرحوم شكري يوسف الراعي، عن عمر مديد من الصالحات، وأعمال الخير، وخدمة كل من قصده في سبيل مراجعة، أو أي طلب قادر على تلبيته.

والفقيد اتسم ببصيرته الوقادة وحكمته ودرايته، وهي صفات مكنته من أن يكون مرجعاً للعائلة والمعارف في كل شاردة وواردة، وفي حل المشكلات الطارئة بين أهله، أو بين أبناء بلدته وبلدات المتن الشمالي الأعلى العزيزة.

واللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام فقدا الشيخ الجليل بصفاته الوطنية والكنسية والاجتماعية، ويتقدمان من شقيقه غبطة أبينا الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، بأحر التعازي البنوية، متمنيين له العمر المديد بالصحة والسلام والأمان، وتسديد خطاه في ما يبذله من جهد في سبيل إيجاد حل لولادة الحكومة الجديدة، وعودة السلام والوئام والمحبة والإلفة إلى جميع عروق العائلة اللبنانية.

كذلك تتقدم اللجنة كما المركز بالتعازي القلبية من أرملة الفقيد وأولاده وبناته، وشقيقيه وعائلتيهما وعائلتي شقيقيه المرحومين، وأولاد شقيقتيه المرحومتين، وعائلات حملايا والجوار، والمتن الشمالي الأعلى، بأحر التعازي راجين لهم الصبر والسلوان، وله الرحمة والسلام في الأخدار السماوية".