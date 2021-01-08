رقم قياسي للكورونا في زغرتا!

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أعلنت خلية ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 186 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:
علما: 7
ارده: 17
كفرحاتا: 4
مجدليا: 11
مزياره: 35
رشعين: 17
زغرتا: 58
مرياطه: 4
عشاش: 4
كفردلاقوس: 6
كفرفو: 1
بسبعل: 1
عرجس: 1
الفوار: 1
سرعل: 1
ايطو 1
كفرصغاب: 1
بسلوقيت: 4
تولا: 1
داريا: 2
كفرياشيت: 6
مزرعة التفاح: 1
كفرشخنا: 2
وذكرت الخلية المواطنين، ب"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم". وشددت على البلديات "وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".