رقم قياسي للكورونا في زغرتا!

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أعلنت خلية ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 186 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

علما: 7

ارده: 17

كفرحاتا: 4

مجدليا: 11

مزياره: 35

رشعين: 17

زغرتا: 58

مرياطه: 4

عشاش: 4

كفردلاقوس: 6

كفرفو: 1

بسبعل: 1

عرجس: 1

الفوار: 1

سرعل: 1

ايطو 1

كفرصغاب: 1

بسلوقيت: 4

تولا: 1

داريا: 2

كفرياشيت: 6

مزرعة التفاح: 1

كفرشخنا: 2

وذكرت الخلية المواطنين، ب"ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم". وشددت على البلديات "وجوب متابعة المحجورين، ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".