ما جديد ملف الادعاء على جان قهوجي وضباط آخرين؟!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ قاضي التحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، قرر تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية.

وكان أبو سمرا قد حدد جلسة قبل ظهر اليوم الخميس 8 الجاري للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعد أن تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات.