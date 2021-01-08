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كورونا يصيب الشخص مرتين في لبنان؟

8
JANUARY
2021
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"ارتياح" عدد كبير من المُصابين السابقين «على وضعهم» بسبب «اكتسابهم المناعة»، لا يعني عدم تعرضهم للإصابة مرة ثانية، وفق ما أظهرت أرقام بعض المراكز الصحية في عدد من البلديات التي سجلت فيها حالات «إعادة الإصابة».


رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري أوضحت لـ«الأخبار» أن «الكلام عن الإصابة مرة ثانية خلال شهرين أو ثلاثة يحتاج إلى تدقيق علمي وإلى إجراء فحوصات مخبرية تشخيصية دقيقة تثبت خسارة الشخص المصاب لمناعته التي اكتسبها عند الإصابة الأولى»، مُشيرةً إلى أن نتائج الفحوصات المخبرية لإحدى المُصابات بقيت لمدة 50 يوماً تظهر إيجابية، «وعليه، قد تكون نتيجة المُصاب الذي يقوم بإعادة الفحص بعد شهر أو شهرين مرتبطة بإصابته في المرة الأولى مثلاً، فضلاً عن وجود هامش الخطأ في التشخيص (false positive) عند إحدى الإصابتين بحيث يعتقد المصاب بأنه أصيب مرتين».

ورغم أن بري لم تنف تماماً وجود حالات في لبنان أُصيبت مرتين، «لكن الجزم علمياً بهذه الوقائع والسعي الى تحديد عدد تلك الحالات ترف لا تملكه وزارة الصحة في الظروف الراهنة»، لافتةً إلى أن هذا «لا يلغي أهمية أخذ الحيطة والحذر حفاظاً على حيوات المحيطين بالمُصاب».

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