الجيش ينعى المعاون الشهيد شربل نعيمة

A+
A-
نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه المعاون شربل نعيمة الذي استُشهد جرّاء إطلاق نار في منطقة الفرزل ـ زحلة بتاريخ 7/ 1/ 2021.
- وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 4/ 1/ 1990 برمانا ـ المتن.
- تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 8/ 2/ 2009
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب
- يُنقل الجثمان بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس ــ حمانا، حيث يقام المأتم الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
- تُقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- السيد إبراهيم والد الشهيد:203537/ 70
- السيد وسام شقيق الشهيد: 018476/ 03
- السيد الياس شقيق الشهيد:522489/ 03
- السيد غياث شقيق الشهيد: 478873/ 03