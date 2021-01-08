اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام تنعى الصحافي جورج بشير

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أسفت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام في بيان " لرحيل الصحافي الكبير جورج بشير الذي توّج مسيرته المهنية بمحطات مضيئة في أكثر من مؤتمر ومفترق، ورافق صوته على اذاعة " مونت كارلو " اللبنانيين في أصعب مراحل الحرب لينقل اليهم عبر الوسيلة الوحيدة المتاحة آنذاك وهي" الترانزستور" أخبار القصف بدقة وموضوعية ، وليوصل صوت المناطق المحاصرة ومعاناتها الى كل أقطار العالم.

وقد تميّز الفقيد بحبّه لوطنه وللكنيسة وبإنتسابه للرابطة المارونية وبدفاعه بجرأة عن القضايا المحقة سواء في "وكالة الأنباء المركزية " التي كان من مؤسسيها أو على صفحات جريدة " الديار " أو حتى في مجلة " كسروان" الشهرية.

إن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام والمركز الكاثوليكي للاعلام إذ يتقدّمان من عائلة الفقيد ومن نقابتي الصحافة والمحررين والرابطة المارونية بأحر التعازي، يؤكدان أن بصماته ستبقى حاضرة في تاريخ الصحافة التي تودّعه اليوم بحسرة ليرقد في تراب وطن الأرز الذي أحبّ دائماً".