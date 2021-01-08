عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الثاني 2021

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الأخبار

تعديل مرسوم الترسيم البحري: هل ينفجر اللغم داخلياً؟

أميركا 2021: لا نظام ولا قانون

الإمبراطورية الهشّة

‫الإصابات تتجاوز المعدلات المتوقعة: «نبوءة» انهيار القطاع الصحي تتحقّق

‫أسانج رهينة في بريطانيا

البناء

واشنطن تحسم رئاسة بايدن بتوافق جمهوري ديمقراطي على إنهاء ظاهرة ترامب

عون والحريري وبكركي لتحريك مسعى الحلحلة... وجنبلاط للاعتذار

إشكالات الإقفال تتفوّق على عائداته... و«الصحة» تركز على الجهوزيّة

اللواء

عون في بكركي «للتبريد».. ومقايضات الحكومة تتجاوز التأليف

جنبلاط يدعو الحريري للإعتذار.. وهستيريا عدّاد كورونا تنسف الإقفال

الجمهورية

وساطة بكركي 2 :لتأليف سريع

بكركي تستأنف وساطتها.. وأحداث واشنطــن قد تسرع التأليف

ترامب يستسلم ودعوات لتنحيته

الديار

«كورونا» يُحلق «والتذاكي» مُستمرٌ.. وعودٌ بالتشدد اليوم وحل أزمة المستشفيات ؟

لا «كسر للجليد» حكومياً و«التصعيد» الخليجي حيال حزب الله «يُكبل» الحريري