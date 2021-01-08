أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 كانون الثاني 2021

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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن لا شيء من الإيجابيات التي يجري ضخّها حول مساعي الوساطة له أساس في الواقع. فالمسافة بين الفريقين الداخليين المعنيين بالأزمة الحكومية أكبر من المسافة التي ترسمها الأسباب الخارجيّة التي تبهت أمام ما هو قائم من تجاذب وحرب باردة في الداخل.

كواليس

قال دبلوماسي غربي إن القلق من حماقات ومغامرات في الوقت الباقي من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تراجع الى درجة الصفر مع تسليط سيف العزل على رقبته بعد انحياز موقف نائب الرئيس الذي رعى عملية التصويت في الكونغرس لصالح تثبيت نتائج الانتخابات وجهوزيّته لخطوة ثانية نحو عزل ترامب في حال ورود فرصة مقامرة سيكون على اطلاع بها حكماً قبل حدوثها.

الجمهورية

جري الحديث في الكواليس عن رفع سعر سلعة حيوية للمواطن تمسه مباشرة في حياته اليومية.

نصحت سفارة إحدى الدول الغربية في لبنان مواطنيها بعدم ريادة بعض المراكز والاماكن المحددة في أول إجراء من نوعه منذ 30 عاما.

يتداول بعض أركان سلطة حيوية روايات عن حجم التدخل في ملف حساس قد يؤدي التمادي فيه الى استقالات وحالات تنح واسعة.

اللواء

همس

تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن خطط التعامل مع الملف النووي واستتباعاته، لا تتأثر كثيراً بالتحوُّل الجاري داخل البيت الأبيض.

غمز

وُجهت انتقادات واسعة لوزير معني بالإقفال ومواجهة الفايروس، بعد نشر صورة احتلت مساحات واسعة على مواقع التواصل!

لغز

تزايدت أعداد النازحين السوريين، الذين غادروا لبنان في الأسابيع الماضية، سواء لجهة العودة أو السفر بترتيبات دولية إلى دول أوروبية!