living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملفّ انفجار مرفأ بيروت: ما هي خلفيّات تعيين قاضية بدل القاضيَين المتنحّيَين؟

8
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رضوان مرتضى -

عيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى سُهيل عبّود القاضية إيفون بو لحود بدلاً من القاضيين فرنسوا الياس ورولا مسلّم اللذين تنحّيا لاستشعار الحرج عن النظر في طلب نقل الدعوى المقدم من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للارتياب المشروع في المحقق العدلي القاضي فادي صوّان، الذي يتولى التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. غير أنّ القرار بتعيين القاضية بو لحّود لم يكن ضمن المجرى الطبيعي، على اعتبار أنّ القاضية بو لحّود كانت مستشارة في الغرفة الثامنة في محكمة التمييز، التي يرأسها القاضي غسان فوّاز، الناظرة في دعاوى العمل. ولم يسبق لها أن عملت في الجزاء سابقاً، إنما كانت مستشارة سابقة لمحكمة الاستئناف في المتن، وقبلها كانت قاضية منفردة مدنية. وعلى الرغم من أنّ القاضية بو لحود غير ملوّنة سياسياً، إلا أنّه ليس لديها أي خبرة في القضاء الجزائي. «القيمة المضافة» لها أنّها من ضمن الفريق الخاص لرئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يجري تدريبه للتواصل مع وسائل الإعلام. وبالتالي يُبقي هذا التعيين مجلس القضاء الأعلى مطّلعاً على مسار ملف انفجار المرفأ ضمناً. كان المجرى الطبيعي لتعيين بديل من القاضيين المتنحّيين رولا مسلم وفرنسوا الياس بأن يتم اختيار قاضٍ يملك خبرة جزائية ليكون مستشاراً إلى جانب المستشار الموجود فادي العريضي. وبحسب المعلومات القضائية، فإنّ القاضي جمال الحجار كان رئيساً للغرفة السابعة في محكمة التمييز قبل تكليفه رئاسة الغرفة السادسة إثر تقاعد القاضي جوزيف سماحة، علماً بأنّ الغرفة السادسة (مؤلفة من رئيس وخمسة مستشارين: طاني لطوف وصقر صقر ورولا مسلّم وفرنسوا الياس وفادي العريضي) يُناط بها النظر في طلبات نقل الدعاوى من قاضٍ يرتاب فيه أحد أطراف الدعوى. وبما أنّ الغرفة السابعة تنظر في قضايا جزائية، والملف المتفرع عنه طلب النقل هو قضية جزائية، كان الأكثر منطقية والأجدر اختيار مستشار من هذه الغرفة عوضاً عن اختيار قاضٍ من دون خبرة في ملف مشابه. وليس هناك سببٌ لتعيينها سوى أنها من فريق مجلس القضاء الأعلى الخاص الذي اختاره رئيسه عبود. وبحسب المصادر المطّلعة على مسار هذا الملف، فإن كانت الحجة بأن الغرض من تعيين بو لحود الرغبة في أن يكون القاضي مسيحياً بدلاً من القاضي المسيحي فرنسوا الياس الذي طلب التنحّي، كان بالإمكان اختيار القاضي منير سليمان من الغرفة نفسها أو اختيار قاضٍ آخر من الغرفة الثالثة التي ترأسها القاضية سهير الحركة، والتي تنظر أيضاً في قضايا جزائية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق الخاص لمجلس القضاء الأعلى يتألف من القضاة: هشام القنطار وربيع المعلوف ورجا أبي نادر وبسام الحاج وجاد المعلوف الذي ورد اسمه في ملف تعويم السفينة روسوس، علماً بأنّ القاضية بو لحود القاضية الوحيدة من ضمن الفريق المعين في محكمة التمييز.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout