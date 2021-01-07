صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري.. وهذا ما جاء فيه

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى ، وفيه :



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 800 فحص

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 90



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 838 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37



- حالات وفاة: 2.